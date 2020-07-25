Fatih Terim, sezonun son maçından sonra gelecek sezonda neler yapacaklarına dair mesajlar içeren bir konuşma yaptı.
" Galatasaray bir değişimin tam ortasındadır" dedi ve açıkladı:
• Mali durum belli bu şartlarda bazı arkadaşlarla (Yüksek maliyetli isimler) yolları ayıracağız.
• Genç ve maliyeti düşük isimleri tercih edeceğiz.
• Fırsat transferlerini de (Transfer penceresinin kapanmasına bir kaç gün kala boşta kalan bir iki isim) kovalayacağız.
• Kim olursa olsun bazı isimler ile ilgili 'Bir bildikleri vardır' diye düşünsünler (Arda Turan - Caner Erkin)
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Gerçekçi olalım, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen G.Saray, bu mali durumla Muslera - Feghouli - Belhanda - Falcao gibi yüksek maaşlı oyunculardan en fazla 2'sini tutabilir. Diğerleri ile vedalaşması gerekecek. Lemina Nagatomo ve Mariano'dan boşalan maaş bütçesi yerine çok daha ucuz maliyetli isimler kadroya katılacak belli ki. Emre Akbaba - Emre Kılınç gibi genç isimler üzerinden kurulacak kadroya Arda Turan'ın 'abilik' yapması planlanıyor.
Transfer bütçesinin açılması için bazı isimlerin satılması gündeme gelebilir. Adı sanı pek duyulmayan bir iki genç yabancı da kadroya dahil olabilir. Göreceğiz. Ancak ben hocanın hırsını ve yeni sezon motivasyonunu gördüm.
Şimdi Terim örneğinden yola çıkarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum. Mali durumlar belli. TFF limitleri belli. UEFA FFP belli. O zaman hayati kelime PLANLAMA. Bu dönemde gerek çıkış (satış) gerekse giriş (alış) hesaplamasını iyi yapan, dengeli ve mühendislik prensipleri ile iyi kadro kuran takım öne çıkacak. Artık "100 Yıllık Çınar" ; "Koskoca falanca" gibi önermeler bitti. İyi planlama yapan, iyi sistem kuran, maaş bütçesini döndürülebilir kılan her takım kafaya oynuyor. İşte Sivasspor - Alanyaspor. Emin olun 2 yıl sonra Samsunspor da Süper Lig'de etkili olur. Bundan sonra;
• Maaşlarını zamanında ödeyen
• İyi idman yapan
• Planlama ve kadro mühendisliğini iyi uygulayan her kulüp öne çıkacak. Bunların hepsini aynı anda iyi yapan kulüpler arasındaki farkı ise teknik direktör becerisi yaratacak.
Önce planlama. Bu hayati konuyu iyi yapanlarla yapamayanlar arasındaki uçurum açılacak.
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