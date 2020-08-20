Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyeri bitti. Kendisi fırtına gibi transfere girdi. Bu yazı yazıldığı saatlerde 7 tane yeni ismi takıma 0 (yazıyla sıfır) bonservis bedeli ile takıma kazandırmıştı. Telefonu kaldırdığında istediği herkese ulaşabilmesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında "Alo ben Emre abin" şakalarına konu oldu.
☆☆
Ancak Emre Belözoğlu'nun hala ve hala görevinin deklare edilmemesi hem soru işaretlerini hem de dedikoduları beraberinde getirdi. Spor camiasında "herkesin konuştuğu sır" şu: 'Emre, transferleri yapacak ve istifa edecek.'
Emre ile başkanın anlaşamadığı şaiyaları aldı yürüdü.. Peki gerçek neydi?
☆☆
Emre Belözoğlu'nun kalın ve kırmızı çizgilerle çizilmiş görev tanımı istediğini biliyoruz. Görevin ismi yahut sıfatı önemli değil kendisi için.
Eğer görevlendirilecekse "Yahu ben de Fenerbahçeliyim işte" denilerek yürütülecek bir süreç olmadığını; akılcı - stratejik yürütülmesi gereken bir görev olduğunu ve bu yapının da ancak düzenli hiyerarşik bir yapı ile sağlanabileceğini söylemiş başkana.
Hocanın takım içerisinde en güçlü adam olması gerektiğine inanıyor. Sahada da olmayacağı için hocanın kuvvetini sarsabilecek ilişki ağlarının yahut girişimlerin olmaması gerek şartı. "Bir hoca bir takıma sahip olmalı. Bu takıma sahip olduğunu yönetim kademesinden de hissetmeli" düşüncesinde.
'Transferleri yapar ayrılır' gibi bir düşüncesi de ifadesi de olmamış.
Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile görüştü ve son görüşmesinde çizgilerini net çizdi. Başkan bir seçim yapacak. Bir tercih yapacak. Bence Ali Koç gibi önemli bir iş insanı elindeki en önemli aseti tutmak isteyecektir. Hele hele sağ kolu Semih Özsoy ve son dönemin yükselen yıldızı Gürel Aydın "Biz bu yapıda çalışamayız" diye istifa etmişken..
Muhtemelen önümüzdeki hafta başına kadar Emre Belözoğlu ile ilgili resmi açıklama yapılır. Her anlamda yüzü gülen Fenerbahçeliler'in yüzü daha da güler diye tahmin ediyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!