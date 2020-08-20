Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyeri bitti. Kendisi fırtına gibi transfere girdi. Bu yazı yazıldığı saatlerde 7 tane yeni ismi takıma 0 (yazıyla sıfır) bonservis bedeli ile takıma kazandırmıştı. Telefonu kaldırdığında istediği herkese ulaşabilmesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında "Alo ben Emre abin" şakalarına konu oldu.

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Ancak Emre Belözoğlu'nun hala ve hala görevinin deklare edilmemesi hem soru işaretlerini hem de dedikoduları beraberinde getirdi. Spor camiasında "herkesin konuştuğu sır" şu: 'Emre, transferleri yapacak ve istifa edecek.'

Emre ile başkanın anlaşamadığı şaiyaları aldı yürüdü.. Peki gerçek neydi?

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Emre Belözoğlu'nun kalın ve kırmızı çizgilerle çizilmiş görev tanımı istediğini biliyoruz. Görevin ismi yahut sıfatı önemli değil kendisi için.

Eğer görevlendirilecekse "Yahu ben de Fenerbahçeliyim işte" denilerek yürütülecek bir süreç olmadığını; akılcı - stratejik yürütülmesi gereken bir görev olduğunu ve bu yapının da ancak düzenli hiyerarşik bir yapı ile sağlanabileceğini söylemiş başkana.

Hocanın takım içerisinde en güçlü adam olması gerektiğine inanıyor. Sahada da olmayacağı için hocanın kuvvetini sarsabilecek ilişki ağlarının yahut girişimlerin olmaması gerek şartı. "Bir hoca bir takıma sahip olmalı. Bu takıma sahip olduğunu yönetim kademesinden de hissetmeli" düşüncesinde.

'Transferleri yapar ayrılır' gibi bir düşüncesi de ifadesi de olmamış.

Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile görüştü ve son görüşmesinde çizgilerini net çizdi. Başkan bir seçim yapacak. Bir tercih yapacak. Bence Ali Koç gibi önemli bir iş insanı elindeki en önemli aseti tutmak isteyecektir. Hele hele sağ kolu Semih Özsoy ve son dönemin yükselen yıldızı Gürel Aydın "Biz bu yapıda çalışamayız" diye istifa etmişken..

Muhtemelen önümüzdeki hafta başına kadar Emre Belözoğlu ile ilgili resmi açıklama yapılır. Her anlamda yüzü gülen Fenerbahçeliler'in yüzü daha da güler diye tahmin ediyorum.