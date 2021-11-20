Şampiyon olmuş, kupayı da almışsın. 13 kişilik dar kadro ile çok iyi futbol oynamışsın. Sonra 7 milyon lira olan maaşını 15 milyon yapmak isteyen yönetime rest çekmişsin. 22 milyon lira maaşı almışsın. Şampiyin kadrodan zaten son 10 hafta olmayan Aboubakar hariç kaybın yok. Üstüne Pjanic ve Alex Teixiera takviyesi yapılmış.

Tablo ne?

Şampiyonlar Ligi'nde 0 çekecek gibisin.

Son 11 maçta sadece 2 kez kazanabilmişsin. Onun da biri rakibin son saniye penaltısı kaçırdığı maç. Bu kadar yüksek kredin, son derece hakedilmiş ve kazanılmış büyük bir güven ve müthiş sevgiye karşın 17 maçın 9'unda mağlup olmuşsun.

Adını net koyuyorduk zaten, problem SERGEN YALÇIN'dadır. Bizzat kendisidir. 3 misli maaş zammı yanı sıra yönetimde istemediği yöneticileri de ekarte etme gücü de almasına rağmen işler iyi gitmiyorsa oturup aynaya uzun uzun bakmak lazım. Batshuayi'den Pjanic'e kadar herkesin fizik gücü geldiği günden bu yana eridiyse o sorun da kulübeyi işaret eder.

Beşiktaş'ın ikinci sorunu SERGEN ve YALÇIN kelimeleri hariç her türlü eleştiriyi yapan; her futbolcusunu tek tek eleştiren ama hocalarına laf edemeyen Beşiktaş medyasıdır. Metin-Ali-Feyyaz zaten takım arkadaşları.. Diğerleri de yani takım arkadaşı olmayanlar da buram buram eyyam yaptı.

Üçüncü sorun yönetimde. Başta Emre Kocadağ olmak üzere Yalçın'ın kankası olmak ile Beşiktaş'ın yöneticisi olmak arasında kalan yöneticiler hakemlerden, Sergen Yalçın'ı eleştiren yorumculara kadar her yere vizörü çevirdiler de bir tek "Ya hoca nedir acaba sorub" demediler.

Çok fedakar ve başarılı bulduğum Ahmet Başkan'ın, Şenol Güneş ile mutat yemeklerini bırakıp Sergen Hocası'nı yemeğe çıkarma zamanının geldiğini görmeli.

Ama başkanından yönetimine, kanka yöneticilerden Çarşı zihniyetli yorumcularına, takım arkadaşlarına laf edemeyen eleştirmenlerinden, eyyamcı medyasına kadar herkesin en büyük problemi teşhis idi. Hastalık hocadadır. Tedavi de yine ondadır. Ama ondan başka her şeyi suçlarsanız duvara çarparsınız.

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Asla ve kat'a Sergen Yalçın'ın gönderilmesini savunmuyorum. Bir takım her sene şampiyon olamaz. Yalçın ile devam etmek doğrudur. Ama teşhisi doğru koymak ve "Hocam gel bir anlat bakalım nedir senin durumun" demek şartıyla.

Alanyaspor ilginç bir takım. Kötü oynadığı ilk yarıda 1-0 öne geçti. Bence 2-0'ı da tartışılır. Bana göre Efecan'a çalındığı iddia edilen ofsayt de tartışmalı. Golü atan Emre Akbaba asla ofsayt değildi. Ama 2. devre 3, 4 gol bulabilirlerdi. Hem iyi oynadılar hem de net pozisyona girdiler. G.Saray - Fener sonrası Beşiktaş'ı da yendiler. Trabzonla da deplasmanda berabere kaldılar. Tebrik ederim.