Fatih Terim, 96'da G.Saray'ın başına geldiğinde o zaman ligdeki 18 takımın yarısından fazlasında yabancı teknik direktör vardı. Onun başarıları, takım kapılarını ardına kadar Türk teknik adamlarına açtı. Yıllar içinde neredeyse hiç yabancı hoca gelemedi ülkeye. Tek tük (Daum gibi) örnekler dışında başarılı olanlar da yoktu.

Fatih Terim ile ardına kadar açılan "Türk teknik adam tercih edelim" mottosu yine Fatih Terim ile kapanma noktasında.

Montella'nın yaptığını Türk teknik adamlar yapabilir miydi?

Milli takımda son 3 hoca tercihinin 2'si yabancı.

Kendini tekrarlayan, sıfır gelişimle 'idare eden' Türk hocalar için yolun sonuna geldik. Fatih Hoca açmıştı bu yolu, şimdi onunla kapanışa gidiyoruz.

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Tudor'un harika bir mühendislikle kurduğu takımın mirası 2 şampiyonluk getirmişti. O günden bu yana 50 tane oyuncu alındı ve bir (rakamla: 1) tanesi bile satılamadı. Kadro kalitesi gün geçtikçe eridi. Bugün isim vermeye lüzum yok ama G.Saray'da oynaması mümkün olmayan futbolcular kadroda.. Bu kadro kalitesi ile olacak olan budur. Yeni bir oyun geliştirecekseniz de o stratejide ısrar etmelisiniz. Plan yok, stratejiye uygun davranış yok, mühendislik yok, kalite yok.. Ne var peki? Unutulmaz anılar ve geçmişten gelen harika bir kredi. Yeter mi? Nereye kadar?

Kayseri başından sonuna hak ettiği rahat bir galibiyet aldı.