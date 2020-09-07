Serdar Ali Çelikler, Sırbistan Türkiye maçını yorumladı: "Elimizde ne var ne yok?"

Öncelikle bu Uluslar Turnuvası, eskiden yasak savma kabilinden oynanan hazırlık maçları biraz daha ciddiye alınsın diye bulunmuş bir formül. Ama özünde hazırlık amaçlı maçlar. Dolayısıyla Macar maçı da Sırbistan maçı da bu minvalde değerlendirilmeli.

Bu açıdan Şenol Güneş'e fazla yüklenmeyi doğru bulmuyorum. Hoca, ne zaman denesin misal Orkun Kökçü'yü eleme maçlarında mı? Kendisinin hala arayışta olması da elbette doğal. Bizim ondan 2 temel beklentimiz var:

1- Euro 2020 (2021'de oynanacak olsa da adı 2020) turnuvasında iyi futbol.

2- 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta ilk ikiye girmek.

Bu maçlar, o döneme kadar elimizde ne var ne yok görmemiz gereken maçlar. Peki bence elimizde ne var ne yok:

• Bir kere Enes Ünal maalesef bu seviyenin oyuncusu değil. Koşacağı yeri de bilmiyor, top tutup orta alan oyuncularını ileri de çıkartamıyor. Olmaz. Burak ve Cenk'i pamuklara sarıp sarmalamalıyız.

• Cengiz dışında kalite eksikliğimiz net belli. 45 dakika 10 kişi oynayan Sırpları özellikle son 15 dakikada neredeyse ceza alanlarına hapsetsek de sadece 1 pozisyon bulabildik o da Cengiz'in pasıyla. Onun dışında kapalı savunmayı açabilecek tek bir yıldızımız yok.

• Yusuf Yazıcı, tıpkı Hakan Çalhanoğlu gibi milli takımda 3-4 seviye düşüyor. Top yapamıyor, ağırlık koyamıyor. Maçın tek pozisyonunda rahat atması gereken golü kaçırdı.

• Kenan Karaman iyi bir oyuncu. Ama skorer değil. Ahmed Kutucu'dan biraz daha ısrar etmek gerekebilir.

• Mert Hakan, eğer Sivas'taki performansını gösterirse golcü orta saha olarak katkı sağlar. Akıllı olup fırsatı iyi değerlendirmeli.

• Savunmamızın ve kalecilerimizin pek sorunu yok. Orta alanda defansif isimlerden bolca var. İş yapacak isim kim şimdi o aranıyor. Yusuf olmuyor, bence Çalhanoğlu da. Orkun Kökçü dün acemice işler yaptı ama kaliteli isim. Derler ya kumaşı iyi diye işte onlardan. İnşallah skor üretme kabiliyeti de vardır. O zaman değişilmez olur.

• Neredeyse tam ideal kadrosuyla oynayan Sırplara karşı sadece Çağlar'ın ayağının kaymasıyla 1 pozisyon vermemiz iyi. Maça hakim olmamız da.. Ama gol pozisyonumsu dahi üretemememiz çok ciddiye alınmalı. İşte burada hücumda bireysel kaliteli oyuncu eksikliği hissediliyor. Şenol Hoca'nın en azından bir iki duran top numarası öğretmesi de şart.

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Elimizde fena olmayan bir kumaş var. Kaliteli isimlerimiz Cenk-Burak ve bilhassa Cengiz'i muhakkak sağlıklı bir şekilde kullanabilmeliyiz. Yanlarına bir iki yeni isim katabilirsek ne ala.

Nike'ın yeni formasını ben beğendim. Konçların düz beyaz değil de üstte kırmızı çemberi olması detayı da hoşuma gitti.