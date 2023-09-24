Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: Zor deplasman ve zor hakeme rağmen
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin galibiyetini kaleme aldı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. maçını kazandı.
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Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.
İşte Çelikler'in sözleri:
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Alanya çok zor deplasman. Özellikle bu sıcakta. Ömer Erdoğan da gayet iyi bir hoca. İyi de transferler yaptılar. Bu zor takıma karşı Fenerbahçe agresif, öne çıkmaya çalışan, rakip alana kadar stoperlerini çıkaran bir yapıyı henüz 5. dakikada oluşturdu. Ama zaten zor bir rakibe karşı hakem de operasyona gelmiş gibi davranınca işler iyice zora girdi.
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Bir gün önce Kerem lehine çalınan kolay penaltı, sizin Szymanski'nize çalınmayınca (Bence ikisi de penaltı değildi) kollanma-engellenme ikilemi kafalara oturuyor. Ama asıl beni rahatsız eden ve "Atilla Karaoğlan ne ayaksın sen" dedirten pozisyon uydurduğu faulle ilgiliydi. 3 kişi Agusto'ya bastı, FAULSUZ topu aldı ve Dzeko'ya pası aktardılar. Hakem faul uydurdu, Alanyalılar bile şaşırdı. Sen bırak pozisyon bitsin, faul varsa VAR'dan döner zaten.. İşte bir gün önce Pelkas'a olmayan ofsayt bayrağı kaldırılıp atak kesiliyorsa, size de olmayan faul uydurulup pozisyonunuz kesiliyorsa o zaman ben de "Operasyoncular belli de arkasındakiler kim?" diyorum.
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Dzeko'ya sarı kartı ve İrfan'a sarı kartı doğruydu Karaoğlan'ın. Ama operasyon böyle yapılır zaten. Kör gözün parmağına yanlış karar verilerek değil, akın-atak-hız keserek.
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F.Bahçe ligdeki en iyi ilk devresini oynadı. Hem de Tadic'e rağmen. Tadic'e rağmen diyorum çünkü bu büyük oyuncunun son 2 maçlık sallanması artık net 'verimsizlik'e dönüştü. Takıma fizik kondüsyoner takviyesinin düşünülmesi konusunu yeniden hatırlatayım.. Kalesine rakibi getirmeyen Fenerbahçe, ev sahibinin tek tehlikeli atağını da kornerdeki bir karambolde gördü. Onda da kalecisi refleks kalitesini gösterdi. Sonra hakedilen gol, İrfan Can'ın klası ile geldi.
2. devrede. Alanya'yı tam gömdüler. Tadic 2 iyi pozisyonu harcadı. Fark açılamadı.
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Son 15 dakikada Kent-Jayden-Batshu oyuna girdi. Osayi'nin yerine Ferdi sağ beke geçti. Szymanski yaydan 2 şut dışında iyi değilken ve İrfan arkası Ferdi ile iki sarı kartlı arka arkaya olmasa daha mı doğru olurdu diye sordum kendime.
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Mert Müldür de oyuna dahil edilmeli artık. Nitekim Alanya da hep o bölgeden gelebildi. 83-84 itibariyle bolca duran top kazandı Alanya. Gereksiz geri çekilmeye neden oldu bu durum. Böylece maç boyu tek bir organize pozisyon üretemeyen ev sahibi psikolojik olarak maça ortak oldu. Bu gereksiz geri çekilme Anadolu takımı görüntüsü verdi takıma. 84-96 arası görüntü iyi değildi.
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Ismail Hoca'nın Ankaragücü maçından sonra bu maçın da son bölümünü iyi analiz etmesi şart. 1-84 arası gayet iyi takımın, 84-96 arası soru işaretli. Lig tarihinde 3. kez 5'de 5 ile başlamak önemlidir. Başakşehir ve Rize maçlarından 3'er puan gelirse kaymaklı kadayıf olur.
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