Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sportif direktör Yılmaz Bal kardeşimi alsın ve bu maçın ilk 60 dakikasını yeniden izlesin.
Şunu görecek:
4 savunmacı ki bunların 3'ü doğrudan savunmacı. Sadece savunanlar. Hücumla alakaları yok. Önlerinde 2 'kazma' diye tabir edilen savunmacı daha. Abdullah ve Donsah.
Onların önündeki 3'lünün kanatları G.Saray beklerini kovalıyor.
Hasan Kartal, Yılmaz Bal ile bu 60 dakikayı seyredince hocası Tomas'a şunu soracak:
"Yahu 4 defans, önlerinde 2 defansif isim daha, kanatlardaki Samudio ile Baiano da bek kovaladı. Biz bu süreçte rakip ceza sahasına 1 kez bile giremedik. Madem hücumdan bu kadar taviz verdik o dakikada 2-0 gerideydik ve maçın adamı da kalecimizdi. Bu ne iştir?"
Bu çağ dışı futbol anlayışına karşı sonuç ne oldu peki? G.Saray yine kazandı. Loic Remy ve Fernando baştan oynasa hücuma yönelik aksiyonlar alınsa ne olurdu? Bilemedin 5-0 yenilirdi Rize.. Türk futbolunun bu kadar düşüş yaşamasının nedenlerinin başında teknik adam kalitesizliği geliyor. G.Saray aslen Erzurum'da - Ankaragücü karşısında ve nihayet Rize'de sadece rakiplerini değil çağ dışı nakıs futbolu ve teknik adamları da yendi.
Sivas deplasmanı 2. yarısı hariç G.Saray'a karşı savunan herkes mağlup oldu. İsterse 8 eksik olsun G.Saray G.Saray'dır ve sadece savunarak "çok koştuk"tan başka bir şey üretemezseniz kaybedersiniz. Ancak geçen hafta Kayseri'nin yaptığı gibi tesadüfi puanlar alabilirsiniz.
G.Saray açısından hak edilmiş bir galibiyetti. Marcao ve Emre Taşdemir'i çok beğendim. Diagne biraz konsantre olsa, toplara daha çok ayak soksa 2 gol daha rahat atardı. Ama maçın kilit adamı elbette regista oynayan Feghouli'ydi. G.Saray ve Fatih Terim'in bir özelliği vardır; kazanması gereken maçları oyuna bakmadan kazanmayı bilirler. Kendilerini hiç zorlamayan rakibe karşı 3 puanı aldılar. Ama kolay fikstür döneminde Kayseri'den 2 puan kayıp hariç istediklerini aldılar.
Şimdi nispeten daha zorlu fikstüre eksikleri döndükten sonra girecekler. Muslera ve 2 yeni transferle beraber ocak transfer penceresi sonrası daha da iddialı hale gelebilirler.
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