19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başlık klasik 'Kişisel Gelişim' kitaplarından birinin ismi. F.Bahçe, transfer yapabilmek için; TFF Lisans Kurulu'nun kararını bekliyor. O karar; çıkabilir de çıkmayabilir de.. Buna karşın F.Bahçeli futbolcuların kendi limitlerini aşmaları lazım. Şampiyon olacaklarsa Max Kruse ve Garry'nin limitlerini artırmaları lazım.
F.Bahçe; Antep'te ilk yarıda tedirgin ve dikkatli oynadı. Atletik Antep siyahilerine karşı Jailson'un hızına güvendi. Yine de Brezilyalı bir tane kendi kalesine atıyordu bir tane de asist yaptı. F.Bahçe; transfer limiti açılırsa eğer muhakkak stoper de almalı. İlk devredeki bu tedirgin futbol, rakibe pozisyon verdirmedi ama üretim de yapılamadı. Serdar Aziz'in duran topta net bir gol pozisyonu vardı o kadar.
2. devrede Ozan sağ kanada. Kruse top almaya gelen hareketli 10 numara pozisyonuna geçti ve Garry 25. saniyede golü atması gerekirken boş kaleye golü atamamayı becerdi! Ama Max güzel bir golle takımını öne geçirdi. 10 dakika içinde Garry ve Ozan doğru tercihler yapsalar maç 3-0 olurdu. İşte bunlar olmayınca Antep üstünlüğü aldı. Bu esnada Altay 1 pozisyonda oyunu 1-0'da tuttu. Sonra F.Bahçe'nin sürekli kontraya çıkamadığını gördük. Maçın 2. yarısında Max'ı beğendim. Bir de elbette Vedat'ı. Onun dışında takım vasattı. Bu halde iken 3 puan büyük iştir.
Antep'in iptal edilen golünde VAR doğru karar verdi. Vedat, 2. sarıyı muhtemelen cezayı kupada çekip Başakşehir maçında oynayabilmek için gördü. Burada kural açığı varsa kullanılır; daha önce olduğu gibi. Basit bir kural değişikliği ile bu sorun çözülür ama TFF'nin derdi siyasi denge olduğundan futbolla ilgilenmek gibi bir zorunluluğu yok!!
Gelelim Emre'ye..
Hiç kusura bakmasın; surat yapmaya hakkı yok. Oynaması hocanın lütfu. Bunu aklından çıkarmasın.
Ersun Yanal, Başakşehir maçını da 3 puanla geçebilirse Trabzon deplasmanından sonra başka bir plana dönebilir. İç sahada baskılı atak; deplasmanda kavgacı 11'ler düşünebilir.
Ama Max ve Garry muhakkak ama muhakkak bir iki seviye yukarı çıkmalı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!