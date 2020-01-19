Başlık klasik 'Kişisel Gelişim' kitaplarından birinin ismi. F.Bahçe, transfer yapabilmek için; TFF Lisans Kurulu'nun kararını bekliyor. O karar; çıkabilir de çıkmayabilir de.. Buna karşın F.Bahçeli futbolcuların kendi limitlerini aşmaları lazım. Şampiyon olacaklarsa Max Kruse ve Garry'nin limitlerini artırmaları lazım.

F.Bahçe; Antep'te ilk yarıda tedirgin ve dikkatli oynadı. Atletik Antep siyahilerine karşı Jailson'un hızına güvendi. Yine de Brezilyalı bir tane kendi kalesine atıyordu bir tane de asist yaptı. F.Bahçe; transfer limiti açılırsa eğer muhakkak stoper de almalı. İlk devredeki bu tedirgin futbol, rakibe pozisyon verdirmedi ama üretim de yapılamadı. Serdar Aziz'in duran topta net bir gol pozisyonu vardı o kadar.

2. devrede Ozan sağ kanada. Kruse top almaya gelen hareketli 10 numara pozisyonuna geçti ve Garry 25. saniyede golü atması gerekirken boş kaleye golü atamamayı becerdi! Ama Max güzel bir golle takımını öne geçirdi. 10 dakika içinde Garry ve Ozan doğru tercihler yapsalar maç 3-0 olurdu. İşte bunlar olmayınca Antep üstünlüğü aldı. Bu esnada Altay 1 pozisyonda oyunu 1-0'da tuttu. Sonra F.Bahçe'nin sürekli kontraya çıkamadığını gördük. Maçın 2. yarısında Max'ı beğendim. Bir de elbette Vedat'ı. Onun dışında takım vasattı. Bu halde iken 3 puan büyük iştir.

Antep'in iptal edilen golünde VAR doğru karar verdi. Vedat, 2. sarıyı muhtemelen cezayı kupada çekip Başakşehir maçında oynayabilmek için gördü. Burada kural açığı varsa kullanılır; daha önce olduğu gibi. Basit bir kural değişikliği ile bu sorun çözülür ama TFF'nin derdi siyasi denge olduğundan futbolla ilgilenmek gibi bir zorunluluğu yok!!

Gelelim Emre'ye..

Hiç kusura bakmasın; surat yapmaya hakkı yok. Oynaması hocanın lütfu. Bunu aklından çıkarmasın.

Ersun Yanal, Başakşehir maçını da 3 puanla geçebilirse Trabzon deplasmanından sonra başka bir plana dönebilir. İç sahada baskılı atak; deplasmanda kavgacı 11'ler düşünebilir.

Ama Max ve Garry muhakkak ama muhakkak bir iki seviye yukarı çıkmalı.