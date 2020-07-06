Trabzonspor, Alanya'da kötü oynadı 2-2'ye yakalandı. Ankaragücü'ne karşı çok kötü oynadı berabere kaldı. Şampiyonluk için son barutunu Başakşehir karşısında atmış; bu maçı kazanırsa ikinciliğe hatta Trabzonspor'un cezasının CAS'dan dönmeme ihtimaline karşın üçüncülüğü yani Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkını alabilecek G.Saray karşısında Trabzonspor maça yine iyi başlamadı. Oyunun hakimi G.Saray'dı. Feghouli'nin 'pek de istekli olmadığı belli olan' maçta kendini attırması dengeleri değiştirdi. Bu kararı Cüneyt Çakır değil, Trabzonspor'un bu sezon isyan etmediği neredeyse tek hakem olan Ali Palabıyık verdi. Kırmızı kart doğruydu. Sonra Trabzon topa hakim olduysa da üretim sıkıntısı devam ediyordu. Devre sonuna doğru Palabıyık bir kez daha Çakır'ın kulağına üfledi ve Çakır penaltı çaldı. Bu penaltı Trabzon aleyhine çalınsa Trabzonspor TV'de ne tür yayınlar yapılırdı siz hesap edin. Sörloth topa vuruyor ve o topa vurmasın ya da vursa da bloklamış olayım diye düşünen Donk'un ayağı Kuzey'in Kralı'nın ayağı ile buluştu diye, üstelik top dışarı çıkmışken penaltı çalındı. 40 dakika içinde çok kritik 2 karar verildi ikisini de Palabıyık Çakır'a dikte ettirdi. Sonrası klasik Çakır dengeleyiciliği. Seri'ye sarı kartları es geçmeler; Trabzon aleyhine olmayan faul düdükleri vesaire...
2. yarıda Trabzonspor 10 kişilik G.Saray'ı kalesine getirtmedi. Bunun dışında hiçbir şey oynamadı. Skor 1-0'a kilitlenmişken Sosa sahneye çıktı ve golcü sol bek Novak işi bitirdi.
G.Saray'a çalınan penaltı Çakır'ı rahatlattı. G.Saray aleyhine çalınan penaltıyla aynı. A oyuncusu topa vurur; B oyuncusu topa vurmasın diye hamle yapar; anlık bakın saniyelik değil anlık sürede B oyuncusunun ayağı A oyuncusuna temas eder, top oyun alanında kalırsa penaltı olarak değerlendirilebilir (Bkz: Isla - Muslera pozisyonu) ama top dışarı çıkmışsa penaltı çalınmamalı bence. Defans oyuncuları hiç mi hamle yapmasınlar?
Bu maç Cüneyt Çakır'ın iflasıdır maalesef.
Sonuçta 2-1'de de bir şey değişmezdi ama Sörloth 95'de gelecek sezona Okan ile başlanamayacağını kanıtlayan bir golle fişi çekti.
G.Saray kalan maçların hiçbirini kazanamazsa şaşırmam. Bu maçtan sonra takım toplamak da konsantre olmak da çok zor. Trabzonspor, son 3 maçtır epeyce kötü oynasa da her maçında gol atmayı biliyor. Ama her maçta da gol yiyor. Hüseyin Cimşir hoca 'kalan 4 maçta oyun değil skor önemli' diye düşünse dahi bu "oyunsuzluk" pahalıya patlayabilir. Hafta içi fikstüründen sonra gelecek hafta sonu oynanacak 32. hafta maçlarından sonra işin renginin belli olacağını düşünüyorum.
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