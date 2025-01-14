Serdar Akar'dan tekelleşme açıklaması: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Yönetmen Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen ‘Yönetmen Söyleşileri'nde sinema tutkunlarıyla bir araya geldi. Gündemdeki sinema ve dizi dünyasındaki tekelleşme tartışmalarına da değinen ünlü yönetmen Akar, iddiaları “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” sözleriyle yorumladı.

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"DİJİTAL PLATFORMLARIN YAYGINLAŞMASI SİNEMAYI ETKİLİYOR"

Dijital platformların son dönemde seyirci alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çeken Serdar Akar; “Dijital platformların yaygınlaşması, sinema sektörünü elbette etkiliyor. Bu sene tiyatrolar çok fazla iş yapıyor. Pandemiden önce biraz tiyatro seyircisi artmıştı ama günümüzde tiyatroların bilet fiyatları yüksek olmasına rağmen çok daha fazla iş yapıyor ve kapalı gişe oynuyor. Bu durumda 'Sinema pahalı' demek tuhaf oluyor. Burada halk, 'Ben sinema filmini zaten dijital bir platformda seyrederim' diye düşünüyor olabilir. Bundan sonra dünya belki de böyle olacak” diye konuştu.

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"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Günümüzde sinema ve dizi sektöründe belirli yapım şirketleri ve menajerlerin tekelleşmesi tartışmalarına da değinen Serdar Akar; “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Meşhur oyuncuların menajerleri olması gerekiyor. Çok meşhur olunca oyuncu, her rolün peşine düşüyor. Onun menajeri kimse, sektörde ona yakın olman gerekiyor. O menajerde kim kendisine daha yakın prodüktörse onunla yakınlık kuruyor. Bu bir zincirleme. Böyle bir ağ kuruluyor. Kapitalist sistemin temelleri bunlar. Bu ağ ister istemez oluşuyor. Günümüzde artık oyuncuları da İnstagram takipçi sayılarına bakıp seçiyorlar. Nerde oynamış, nasıl oynamış bunlar önemli değil. İyi oyuncu bulmak zor, onu doğurmak gerçekten günümüzde kolay değil” dedi.

"BELEDİYELER FİLM OKULLARININ SAYISINI ARTIRMALI"

Serdar Akar, Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi projesini doğru bir çalışma olarak gördüğünü ifade ederek, “Yerel yönetimlerin bu tür çalışmaları çok doğru. Örnek verecek olursam İran sineması kuvvetlidir ve İran'da her kasaba ve mahallede tuhaf bir şekilde film okulu vardır. Bunu belediyeler yapıyor. Eğitim kadrosu da tabii ki çok önemli. Bu tür projeler ne kadar çoğalırsa o kadar iyi olur” diye konuştu.