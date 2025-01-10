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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan teknik direktör açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör ve scout şefiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:26
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        Adalı'dan teknik direktör açıklaması!
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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın antrenmanını izlemek için Ümraniye'ye giderken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        YENİ TEKNİK DİREKTÖR YANITI

        Yeni teknik direktör ile ilgili soruya yanıt veren Serdal Adalı "Üzerine basa basa söylemek istiyorum. Şu anda bir teknik direktörümüz var. Çalışmalarına devam ediyor. Seçim sürecinde tek verdiğim söz, hiçbir işi aceleye getirmemek. Teknik direktör ve transfer konusunda hata yapmadan süreç geçirmemiz lazım. Beşiktaş'ın artık hata yapıp teknik direktör seçecek hata yapacak transfer yapacak durumu yok. İnce ve detaylı çalışarak, Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, camiaya hizmet edecek hoca arayışımız var. Geçtiğimiz hafta Sergen Hoca ile görüştük. Tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı. Görüştük onlarla, görüşmeye de devam ediyoruz. Ama artık sosyal medya, taraftar baskısı ile... Hiç kimse bizden öyle bu tip şeylerle transfer yapacağımızı beklemesin. Bir teknik direktörümüz var. Gayet de iyi çalışmalarına devam ediyor. Bittiği dakika zaten paylaşacağım. Ama söylediğim gibi, dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Teknik direktör ile ilgili düşüncemiz bu. Bir hata, çok ağır maddi tablolara neden oluyor. Seçim zamanında da söyledim, yanlış hoca tercihlerinden dolayı son zamanlarda Beşiktaş'ın 20 milyon euro'ya yakın tazminat ödemişliği var. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Elbette arayışımız sürüyor. Süre alabilir. Şu anda gayet iyi giden bir teknik direktörümüz var. Bittiği gün söylerim." dedi.

        "SAYILMAMIŞ İSİM KALMADI!"

        "İsim verebilir misiniz?" sorusunu cevaplayan Serdal Adalı "Sayılmamış isim kalmadı. Hepsi çıkıyor. Hiçbiri ile birebir görüşmedim. Bunlar telefon, zoom görüşmeleri. Ben yüz yüze görüşmeden böyle bir karar vermem. Kararı verdiğimizde haberiniz olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Dünyada boşta, çalışmayan hoca bırakmadınız." ifadelerini kullandı.

        SCOUT ŞEFİ CEVABI

        Scout şefi ile ilgili açıklama yapan Serdal Adalı "Scout şefi geçen hafta İstanbul'a geldi ve iki gün kaldı. Şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sorun yaşadı. Bugün geliyorum derse, onu da açıklayacağız. Kulübün de bir takım istekleri var. O da onları yerine getirmeye çalışıyor. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulüple sorununu çözdüğünde hemen açıklayacağız onu da." diyerek sözlerini noktaladı.

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