Serdal Adalı'dan fotoğraf tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eski yönetici ve divan kurulu üyesi Erol Kaynar'ın verdiği davette kongre üyeleri ile bir araya geldi. Davette Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Ahmet Nur Çebi de yer aldı. Adalı, Çebi ve Yamantürk ile bir araya gelmesine yönelik sosyal medyada başlayan eleştirilere ise sert yanıt verdi. İşte Adalı'nın sözleri:

"Beşiktaş başkanı olarak 22 Haziran’daki kongre ve istediğimiz yetkinin en ince ayrıntısına kadar anlaşılması için hem camiaya hem de taraftarınıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü projeye inanıyoruz. Bu Beşiktaş’ın finansal açıdan çıkış kapısı ve bir nevi yeniden yükseliş projesi… Anlattıkça da camianın önde gelenlerinden Dikilitaş projesinin Beşiktaş için tarihi ve fırsat projesi olduğuyla ilgili olumlu dönüşler alıyoruz.

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Kafalarda en küçük bir şüphe kalmasın, karanlık nokta kalmasın diye ekimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 'Sorun cevaplayalım' diyoruz. Dikilitaş'ı, Beşiktaş meselelerini kiminle konuşacağım? Hayırdır, rakip takım başkanlarıyla mı?

Camiama sesleniyorum. Beşiktaş için gece gündüz çalışan bir yönetim var. Şeffaflık için ve yaptığımız işin değerini, istediğimiz yetkinin haklılığını ortaya koymak için herkese ulaşmaya çalıştık, ulaşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Camianın herşeyi bilmeye, anlamaya ihtiyacı var. Kimse bizim net ve şeffaf olma gayretimize gölge düşürmesin. Düşürmeye çalışanlara da fırsat vermesin. İnanıyorum ki şu projeyi gerçekleştirmeyi başardığımızda bugün eleştirenler bile yapılanları takdir edecek.