"KEŞKE BABAM DA OLSAYDI"

Bebeklerine Sofia ile Alya isimlerini veren ve geçtiğimiz haftalarda babasının acısı ile sarsılan Sever, gönderisine şu notu düştü:

Hayat su gibi akıp, geçiyor… Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim... Yine de sağlıkla, mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah...