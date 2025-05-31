Sepetinizdeki ürünlere gerçekten ihtiyacınız var mı? Alışveriş bağımlılığı ile başa çıkmanın 5 yolu!

NEDEN SÜREKLİ BİR ŞEYLER SATIN ALMAK İSTİYORUZ?

Birçok kişi için alışveriş yapmak, stresle başa çıkmanın bir yolu haline gelmiş durumda. Dopamin salınımını artırdığı için alışveriş, kısa süreli bir mutluluk sağlıyor. Ancak bu mutluluk geçici; yerini çoğu zaman suçluluk, kaygı ve maddi zorluklara bırakıyor. Sosyal medya etkisi, kampanyalar, sınırlı stok uyarıları da bu dürtüyü tetikliyor.