Uzun süredir kanserle savaşan ve 29 Kasım'da Fransa'nın Lens kentinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki Diop, doğduğu Rufisque kentinde son yolculuğuna uğurlandı.
Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde, Diop'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra beraber top koşturduğu dönemin milli futbolcuları da hazır bulundu.
DIAGNE DE UNUTMADI
Öte yandan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de Hatayspor ile yapılan maç öncesi ısınmaya, Diop'un 19 numaralı formasıyla çıktı.
Diagne, maçta attığı golün ardından da yedek kulübesinden Diop'un formasını alarak kameralara gösterdi.
ULUSAL FUTBOL MÜZESİNE ADI VERİLECEK
Diop'un cenazesi, dün getirildiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımıyla düzenlenen törenle karşılanmıştı.
Cumhurbaşkanı Sall, Diop'a gıyabında onur nişanı takdim etmiş ve Diop, sadece cumhurbaşkanları tarafından verilen bu nişana layık görülen ilk futbolcu olmuştu.
Sall ayrıca, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları için Diamniadio'da inşa edilecek stadyumda yer alacak ulusal futbol müzesinin de Diop'un adını taşıyacağını duyurmuştu.
2002'DE TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMIŞTI
Lens, Fulham West Ham United, AEK ve Birmingham City'de de forma giyen Diop, 128 kez Premier Lig'de oynadı. Diop, 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda da forma giymişti.
Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isim olarak kayıtlara geçmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!