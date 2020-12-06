Uzun süredir kanserle savaşan ve 29 Kasım'da Fransa'nın Lens kentinde yaşamını yitiren 42 yaşındaki Diop, doğduğu Rufisque kentinde son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreninde, Diop'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra beraber top koşturduğu dönemin milli futbolcuları da hazır bulundu.

DIAGNE DE UNUTMADI

Öte yandan Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne de Hatayspor ile yapılan maç öncesi ısınmaya, Diop'un 19 numaralı formasıyla çıktı.

Diagne, maçta attığı golün ardından da yedek kulübesinden Diop'un formasını alarak kameralara gösterdi.

ULUSAL FUTBOL MÜZESİNE ADI VERİLECEK

Diop'un cenazesi, dün getirildiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımıyla düzenlenen törenle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Sall, Diop'a gıyabında onur nişanı takdim etmiş ve Diop, sadece cumhurbaşkanları tarafından verilen bu nişana layık görülen ilk futbolcu olmuştu.

Sall ayrıca, 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları için Diamniadio'da inşa edilecek stadyumda yer alacak ulusal futbol müzesinin de Diop'un adını taşıyacağını duyurmuştu.

2002'DE TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMIŞTI

Lens, Fulham West Ham United, AEK ve Birmingham City'de de forma giyen Diop, 128 kez Premier Lig'de oynadı. Diop, 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Türkiye'ye elenen Senegal Milli Takımı'nda da forma giymişti.

Diop, takımının Fransa'yı 1-0 yendiği turnuvanın açılış maçında da golü atan isim olarak kayıtlara geçmişti.