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        Haberler Magazin Senden Önce dizisinin Hakan'ı Alp Navruz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Senden Önce dizisinde Hakan kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında ve nereli?

        Senden Önce dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin konusunda inşaat şirketleri olan zengin bir adamın hayat hikayesi ele alınıyor. İzleyiciyle buluşmaya sayılı saatler kalırken diziseverler Hakan karakterini merak ediyor. Peki, Senden Önce dizisi Hakan kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 13.02.2024 - 18:10
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        • 1

          Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan dizinin başrolünde Alp Navruz, Nilperi Şahinkaya ve Sinem Ünsal yer alıyor. Senden Önce dizisinde Hakan karakterini Alp Navruz canlandırıyor. Peki, Senden Önce dizisinin Hakan'ı Alp Navruz kimdir?

        • 2

          SENDEN ÖNCE DİZİSİ HAKAN KARAKTERİ

          Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve’yle bir süredir problemler yaşar. Hakan tam da bu süreçte Sahra'yla tanışır. İş gezisinde küçük bir aşk kaçamağı yapan Hakan, bu yaptığıyla başına koca bir bela alır.

        • 3

          ALP NAVRUZ KİMDİR?

          Senden Önce dizisinin Hakan'ı Alp Navruz, 15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir’de rol aldı. 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise dikkatleri çekti.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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