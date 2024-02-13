SENDEN ÖNCE DİZİSİ HAKAN KARAKTERİ

Hakan Dağıstan, ülkenin en önemli inşaat şirketlerinden birinin sahibidir. 6 ay önce evlendiği karısı Merve’yle bir süredir problemler yaşar. Hakan tam da bu süreçte Sahra'yla tanışır. İş gezisinde küçük bir aşk kaçamağı yapan Hakan, bu yaptığıyla başına koca bir bela alır.