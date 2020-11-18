Sen Çal Kapımı neden yok? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yayın günü değişti. FOX TV yayın akışında Zümrüdüanka dizisi yer alıyor. Zümrüanka ile Sen Çal Kapımı dizilerinin yayın günleri takas edildi. İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yeni yayın günü...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.