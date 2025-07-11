Semih Şentürk: Fenerbahçe’de bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum!

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, tatil için geldiği Bodrum’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin altyapısında 4 sene çalıştığını söyleyen Şentürk, "Geçen 4 sene altyapıda çalıştım çok da güzel günlerim geçti. Şampiyonluklar yaşadık, güzel günler yaşadık. Ekip olarak çocuklara bir şeyler verdiysem ne mutlu bana, sonucunda altyapıdan ayrılma kararı aldık. Geçen sezon bir sosyal medya platformunda yorumculuk yaptım. Orası da güzel deneyim oldu. Şimdi de tatilin keyfini çıkarıyoruz. Her teklife açığız ama şu an bir teklif yok" dedi.

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"ABDULLAH AVCI, FATİH TERİM GİBİ BÜYÜK HOCALARIN YANINDA BAŞLAMAK BENİM İÇİN AVANTAJ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Şentürk, "Benim isteğim Fenerbahçe A takımında yardımcı antrenör olarak başlamak, Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük hocaların yanında başlamak benim için avantaj olur diye düşünüyorum. 1’inci Lig ve Süper Lig’den takım verirler mi onu da kestiremiyorum çünkü ben sadece alt yapıda çalıştım" diye konuştu.

"SAHADAKİ RUHU VE COŞKUYU KAZANMASI GEREKİYOR"

Futbolculuk döneminde uzun yıllar oynadığı Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasına değinen Semih Şentürk, "Fenerbahçe'ye hepimiz üzülüyoruz, 11 sene oldu. Herkes mücadele ediyor ama ben Fenerbahçe’de bizim zamanımızdaki ruhu göremiyorum. O ruh yok Fenerbahçe’de, bizim zamanımızda ağabeylerimiz vardı. Rüştü ağabey olsun, Ümit ağabey olsun, Emre Belezoğlu, Tuncay, Volkan Demirel, Selçuk Şahin hep toparlıyorlardı, birleştirici ağabeylerimiz vardı. Ben Fenerbahçe’de onu göremiyorum. Üzülüyorum, altyapıda çalışırken de şahit oldum. Sahadaki coşku ve ruhu kazanması gerektiğini düşünüyorum. Nöbetçi golcü olmadı ben bu sene Cenk Tosun’dan beklerdim ama Cenk Tosun da şans bulamadı, ona da üzülüyorum. İnşallah bu sene daha iyi olur" diye konuştu.

Kendi dönemlerinde Avrupa’da forma giyen çok fazla milli futbolcu olmadığını dile getiren Semih Şentürk, “Bizim zamanımızda Avrupa’da bu kadar oynayan oyuncu yoktu. A Milli Takım'daki 13-15 oyuncumuz Avrupa’da oynuyor. Bizim zamanımızda 5-6’ydı, çok fazla yoktu. O yüzden bu takıma güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. İnşallah Dünya Kupası'na da katılır diye düşünüyorum. Hakemler de insan onlar da hata yapabiliyor. Bazı maçlarda bariz hatalar oluyor. Ben sadece onlara kızıyorum. Onlarda stres ve baskı altında maçlara çıkıyorlar. İnsandır hata yapabilirler, herkes hata yapabilir. Gözünün önündeki olayı görmeyip de tekrar VAR’a gitmesi veya VAR’dan dönmesi gibi çok ilginç şeyler oldu” diye konuştu.