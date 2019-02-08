Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Kayserispor yönetimine teşekkür ederiz çok iyi ağırlandık. Futbola gelirsek, karma karışık bir futbol. Hakem maçı etkiledi. Çifte standart uygulanan pozisyonlara bakınca, ağır konuşmak geliyor içimizden ama konuşmuyoruz. Mensah'a kart çıkmaması, Mehmet Ekici'nin pozisyonu, Moses'in sarı kartı, golde de Serdar'a faul var. Pozisyonları inceledik, gördük ki, çifte standart uygulanmış. Eski dönemlerdeki 'Şöyle yaparım, böyle yaparım, düdük astırırım' gibi şeylerimiz yok. Elbet bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler. Soldado'nun sarısı tartışılır ama hakemle girdiği diyalog gereksiz. Biz onun cezasını veririz. Geçmiş olayda, kimse oyuncularına ceza vermezken, biz oyuncularımıza ceza verdik."