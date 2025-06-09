Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
Beşiktaş, Utrecht'in Semih Kılıçsoy için yaptığı teklifi düşük olduğu için reddederken genç oyuncu ise kulübün yaptığı görüşmelerin sonucunu bekliyor.
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Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a son olarak Hollanda'nın Utrecht ekibi talip oldu.
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Hollanda Ligi'nde geride kalan sezonu 4. bitiren ve Avrupa Ligi vizesi alan Utrecht, genç golcü için resmi teklifte bulundu.
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Ancak siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini beklentilerinin çok altında olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.
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Hollanda ekibinin Semih Kılıçsoy'a ilgisinin devam ettiği aktarılırken teklife yapılacak revize için bekleyiş sürüyor.
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Görüşmeleri takip eden Semih Kılıçsoy'un da Beşiktaş'ın gelen tekliflere göre vereceği kararı beklediği öğrenildi.
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Genç forvet, Beşiktaş'ın da menfaatine uyacak bir teklifin gelmesi halinde oynayabileceği bir Avrupa ekibine gitmeye sıcak bakıyor.
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Semih Kılıçsoy, bu sezon 47 maçta görev alırken bunların 19'una 11'de başladı. Semih bu süreçte, 4 gol ve 3 asist üretti.
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