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        Haberler Spor Transfer Semih Kılıçsoy için Leeds United iddiası! - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy için Leeds United iddiası!

        Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın, 20 yaşındaki forveti gündemine aldığı belirtilirken, İngiliz kulübünün Semih için gözden çıkardığı bonservis bedeli ise dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:02
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        • 1

          Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve son 2 sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, Avrupa'da transfer gündeminden düşmüyor.

        • 2

          İngiltere basınından TEAMtalk'ta yer alan habere göre; 20 yaşındaki forvetin son talibi İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United oldu...

        • 3

          Geçen sezon Championship'te 100 puan toplayarak 1 sezon aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselen Leeds, ligde kalıcı olmak için kadrosunu önemli isimlerle güçlendirme kararı aldı.

        • 4

          Bu doğrultuda çalışmalara başlayan ve birçok futbolcuyla temas kuran sarı-beyazlıların listesindeki isimlerden biri de Semih Kılıçsoy...

        • 5

          Daniel Farke yönetimindeki Leeds United'ın, Fulham'dan Rodrigo Muniz, Union SG'den Noah Sadiki ve Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak istediği belirtildi.

        • 6

          21 MİLYON EURO İDDİASI!

          Haberde, 20 yaşındaki Türk forvetin uzun süredir Leeds tarafından izlendiği vurgulanırken, transfer için yaklaşık 18 milyon sterlinlik (yaklaşık 21 milyon Euro) bedeli gözden çıkardığı ifade edildi.

        • 7

          Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan ve geçtiğimiz aylarda FC Utrecht'e kiralanması gündeme gelen genç yıldız, İngiliz ekibinin yatırım yapmayı planladığı gelecek vadeden oyuncular arasında yer alıyor.

        • 8

          Teknik direktör Farke'nin, tecrübeli isimlerin yanına genç ve potansiyelli futbolcuları monte ederek uzun vadeli bir yapı kurmak istediği de vurgulandı.

        • 9

          Leeds United'ın Semih Kılıçsoy için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

        • 10

          Semih Kılıçsoy geçen sezon 46 resmi maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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