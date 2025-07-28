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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy adım adım Cagliari'ye! - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy adım adım Cagliari'ye!

        İtalyan ekibi Cagliari, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:42
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        Semih Kılıçsoy adım adım İtalya'ya!
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        Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

        İTALYA'YA ÇOK YAKIN

        Genç oyuncunun transferi için İtalya Serie A ekibi Cagliari ile görüşmeler belirli bir noktaya geldi. İtalyan temsilcisi, Semih’i kiralık artı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

        Ancak Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sakatlığının ardından teknik heyet, Semih’i şimdilik kadroda tutma kararı aldı. Genç oyuncunun, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu’nda oynanacak Shaktar Donetsk karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

        Kritik mücadelenin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Semih Kılıçsoy’un geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Semih'in, Avrupa’da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve bir sezon kiralık olarak ayrılmak istediği öğrenildi.

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