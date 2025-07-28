Semih Kılıçsoy adım adım Cagliari'ye!

Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

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İTALYA'YA ÇOK YAKIN

Genç oyuncunun transferi için İtalya Serie A ekibi Cagliari ile görüşmeler belirli bir noktaya geldi. İtalyan temsilcisi, Semih’i kiralık artı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Ancak Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sakatlığının ardından teknik heyet, Semih’i şimdilik kadroda tutma kararı aldı. Genç oyuncunun, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu’nda oynanacak Shaktar Donetsk karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Kritik mücadelenin ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu, Semih Kılıçsoy’un geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Semih'in, Avrupa’da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve bir sezon kiralık olarak ayrılmak istediği öğrenildi.