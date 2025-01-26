Semih Kılıçsoy'a çifte kanca!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgisi sürerken son talip Newcastle United oldu.
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İngiliz basınından Semih Kılıçsoy için peş peşe haberler gelmeye devam ediyor.
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Beşiktaş'ın genç golcüsüne Aston Villa'nın ilgisi sürerken Football Insider, ara transferde yeni bir hamle gelebileceğini yazdı.
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Semih'i başlıca hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edilirken ara transfer bitmeden hamle yapılacağı yazıldı.
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Semih için yeni iddia ise Chronicle Live'dan geldi. Habere göre Newcastle United da Semih Kılıçsoy'un peşinde.
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İngiliz ekibinin bu transfer için 16 milyon sterlinlik bütçe ayırdığı ve Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ileri sürüldü.
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Beşiktaş cephesi ise ara transferde Semih'in satışına şimdilik sıcak bakmazken teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde.
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