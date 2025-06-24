Semaver yakarken ormanı yakan kadına ev hapsi cezası

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi. İhbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü.

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Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti. Bugün adliyeye sevk edilen Neriman A.’ya ev hapsi cezası verildi.