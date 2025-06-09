Selin İmer'den Mustafa Ceceli itirafı: Doğum gününde saç hediye ettim

Mustafa Ceceli ile 2017'de nikâh masasına oturan Selin İmer, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Selin İmer, konuk olduğu bir programda eşinin 43'üncü yaşında eşine saç hediye ettiğini açıkladı.

Selin İmer; "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" dedi.