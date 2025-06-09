Selin İmer'den Mustafa Ceceli itirafı: Doğum gününde saç hediye ettim
Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli'ye 43'üncü yaş gününde hediye olarak 7 bin kök saç hediye ettiğini açıkladı
Giriş: 09.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:23
Mustafa Ceceli ile 2017'de nikâh masasına oturan Selin İmer, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Selin İmer, konuk olduğu bir programda eşinin 43'üncü yaşında eşine saç hediye ettiğini açıkladı.
Selin İmer; "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" dedi.
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