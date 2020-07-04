Birlikte olduğu iş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendiği yönündeki haberleri soran muhabirlere, "Evet haberler doğru arkadaşlar kısa süre önce aile arasında evlendik." dedi.

Gazetecilerin, "Sürpriz mi oldu sizin için, hızlı oldu?" sorusuna gülümseyen Demiratar, "Hayır sürpriz olmadı, bizim uzun zamandır planımızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece ufak bir tören ve aile arasında yapmak istedik." şeklinde konuştu.