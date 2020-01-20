TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi Yevgen Seleznov, 3 puana ulaştıklarını ve önemli olanın bu olduğunu vurguladı. 19. hafta mücadelesinde deplasmanda eski takımı Akhisarspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine sitemkâr ifadeler kullanan 34 yaşındaki Ukraynalı forvet, "Onlar umurumda değil. Beni Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray´a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum"diye konuştu.