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        Haberler Gündem Güncel Selendi'nin 8 mahallesinde "şap" yasağı | Son dakika haberleri

        Selendi'nin 8 mahallesinde "şap" karantinası

        Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı 8 mahallede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine karantina başlatıldı. Bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışları yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:32
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        Selendi'nin 8 mahallesinde "şap" yasağı
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        Manisa'nın Selendi ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

        Bölgede gerekli idari ve fenni tedbirler uygulanırken, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu mahallelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgedeki karantinaya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

        "İlçemiz Çamyayla Mahallesi'nde 23.06.2025 tarihinde şap hastalığı çıkmıştır. Söz konusu hastalıkla ilgili Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köyleri karantina altına alınmıştır. Karantina sebebiyle her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır. Ahırların dezenfeksiyon işleminin dikkatlice yapılması ve süreç bitene kadar alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır."

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