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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor! - Son dakika haberleri

        Sele kapılan Asel bebek balçıkta aranıyor!

        Aksaray'da önceki gün sel suları ile sürüklenen otomobilde annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel'i arama çalışmaları devam ediyor. Kireçlik mevkiindeki Ulu ırmakta dalgıçlarla yapılan aramalarda şu ana kadar Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Asel'i arama çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Kumbuzluoğlu, "Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz burada. Arama kurtarma ekiplerimiz burada. Devlet burada. Valiliğimiz burada" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 07:51 Güncelleme: 05.09.2023 - 07:58
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        • 1

          Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış birçok kentte sel ve su taşkınına neden oldu. Aksaray'da önceki gün sel ile sürüklenen otomobilin içindeki 3 aylık Asel bebek, annesi Hayriye Balcan'ın kucağından düştü.

        • 2

          ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

          DHA'da yer alan habere göre bir anda sel sularına kapılan aile kendi imkanlarıyla kurtulurken Asel bebeğe ulaşılamadı. Bunun üzerine küçük bebeği bulmak için arama kurtarma çalışmasına başlandı.

        • 3

          "ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

          Çalışmalara katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şu açıklamada bulundu: "Bütün belediye çalışanlarımız, tüm teknik ekiplerimizle buradayız. Sivil toplum kuruluşlarında çok büyük desteği var. Allah onlardan razı olsun. Şu anda gördüğünüz alanda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

        • 4

          "BALÇIKLI SEL ARAMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

          Tabii çok zor bir süreç. Balçıklı bir sel felaketi olduğu için arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ama ekiplerimiz bu konuda son derece deneyimli ve güçlü, tecrübeli.

        • 5

          "10 KİLOMETRELİK ALANI ARIYORUZ"

          Dolayısıyla bu 10 kilometrelik alanı didik didik arıyoruz. Belki biraz daha uzatma imkanı olacak duruma göre. Arkadaşlarımızın teknik raporlarına göre bu süreci daha da uzatacağız.

        • 6

          "NÖBETLEŞE ÇALIŞIYORUZ"

          O yüzden sabırla ve ümitle Asel bebeğimize inşallah kavuşmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman biz ailesine de bilgi veriyoruz. Çalışmalara sürekli devam ediyoruz. Nöbetleşe çalışılıyor zaten.

        • 7

          "GENİŞ BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUZ"

          Arama kurtarma ekibini çok daha geniş tuttuk. Yorulan arkadaş varsa hemen değiştiriyoruz. Dikkati zayıflayan arkadaşımız varsa hemen değiştiriyoruz. Dolayısıyla geniş bir ekiple şu anda biz arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."

        • 8

          AİLESİ ÇALIŞMALARI İZLİYOR

          Çalışmaları takip eden Asel'in ailesi, Vali Kumbuzoğlu'na, çalışmalarda aksaklıklar olduğunu, yavaş ilerlediğini öne sürerek şikayette bulundu. Vali Kumbuzoğlu ise ekiplerin sahada olduğunu, yorulan, dikkati dağılan ekipleri değiştirdiklerini söyledi.

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