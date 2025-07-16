Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay aynı sahnede

Çolpan İlhan–Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın yapımcılığında hazırlanan 'Don Quixote' müzikali, seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği müzikalde, oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt ilk kez aynı sahneyi paylaşarak seyirci karşısına çıkacak. 1976–1979 yılları arasında evli olan Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ın uzun yıllar sonra aynı projede bir araya gelmesiyle dikkat çeken bir buluşma yaşanacak.

Müzikal, 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosu, 15 kişilik canlı orkestrası ve sahne tasarımıyla izleyicileri Don Kişot’un hayal ile gerçek arasında geçen dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış detayları yakın zamanda açıklanacak.