Selçuk İnan: Puanla ayrılabilirdik, kazanabilirdik!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İnan, “Samsunspor çıkışta olan bir takım. Bunun farkındaydık, baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Esasında iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk yarı amacımıza aslında bir yerde ulaştık, doğru durduk. Ofansif açıdan tabii aynı şeyleri söyleyemeyeceğim çünkü oyuncularımızın belki de bugün ofansif olarak performansı tam istediğim seviyede değildi özellikle ilk yarı. Dolayısıyla da çok hoşuma gitmeyen zaman zaman bir ilk yarı olmasına rağmen ikinci yarı takımın iyi mücadele eden bir pozisyona gelmesi ve bu reaksiyonu göstermesi benim için çok önemliydi. İkinci yarı baskılı başladık. Golü bulduk, pozisyonlar bulduk, yakaladık. Maçta öne de geçebilirdik, kazanabilirdik. Ama bir dikkatsizlik ve yediğimiz gol sonucu, buradan puansız ayrılıyoruz. Bu yüzden biraz üzgünüm” dedi.

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"SAMSUN'UN BELKİ DE EN AZ POZİSYONA GİRDİĞİ MAÇTI"

5’li defanstan 4’lü defansa döndükten sonraki oyunu da değerlendiren İnan, "Biz kendi oyunumuzu biliyoruz. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Rakiplere karşı hazırlanırken, rakibin önemli oyuncuları, hocaların oynatmak istediği oyun, anlayışı biliyoruz. Bunların hepsi bizim için bir etken, oyuncu seçimi yaparken ve dizilişi kurgularken benim olduğum takımlarda bu hep değişkenlik gösterecek. Ben biraz böyle bakıyorum. Tabii ki diğer maçlarda farklılık olabilir. Bu maçta böyle başladı. Aslında defansif olarak maçın neredeyse tamamında istediğimi yapabildik. Samsun'un belki de en az pozisyona girdiği maçtı diyebilirim. Genelde kenardan ortalarla gelmeye çalıştılar. Zaten attıkları gol karamboldü. İkinci golde bir fırsat yakaladılar ve yandan ortayla gol attılar. Dediğim gibi defansif olarak ne kadar doğru dursak da bence yemememiz gereken iki golü yedik ve maçı kaybettik. Maxim gibi oyuncular özel oyuncular oluyor. Takımı biliyor, takımın kaptanı. Yetenekleri de tabii ortada. Bu tür oyuncuların olmayışı top ayağınızdayken ve hücum geçişlerinde size sıkıntı oluşturabiliyor. Bugün biraz o konuda sıkıntı yaşadık doğruyu söylemek gerekirse. Takımımıza bir tane stoper ihtiyacımız var. Bunu başkanımız ve yöneticilerimizle görüştük. Ama transfer yapmak çok kolay değil. Harcama limitleri var. Bizim gibi kulüplerin sıkıntıları da oluyor finansal açıdan. Ama en azından bir tane stoper ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olur mu bilmiyorum ama bunu istişare ediyoruz. Ayrıca üstümde kalmasın Ümit Öztürk'e Gaziantepliler olarak sizlerin huzurunda bir teşekkür edelim" diye konuştu.