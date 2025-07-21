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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Selçuk İnan: Kocaelispor'a gelmemdeki en büyük neden... - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: Kocaelispor'a gelmemdeki en büyük neden...

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Yeşil Siyahlılar'ın teklifini kabul etme sebebini açıkladı.

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        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:51
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        "Kocaelispor'a gelmemdeki en büyük neden..."
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        Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Topuk Yaylası tesislerinde sürdüren Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

        "HAK ETTİĞİMİZ YERDEYİZ"

        Kamp süreciyle alakalı konuşan İnan: "Çalışmak için çok güzel bir ortam var. Fiziksel olarak neredeyse istediğimiz seviyeye geldik sayılır. Ben dahil, camia olarak çok heyecanlıyız. Şehir olarak, camia olarak uzun süren bir ayrılıktan sonra hak ettiğimiz yerdeyiz. Oyuncularıma ilk olarak bunu aşıladım. Hayatım boyunca zorluklarla mücadele ettim. Beraber bir şeyler başarmak istiyoruz. Fikstürle çok ilgilenmiyoruz en nihayetinde bütün takımlarla oynayacağız. Biz en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." dedi.

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        "UEFA KUPALARINA KATILMAK İSTİYORUM"

        Sezon hedefleri ve Kocaelispor'un lige dönüşü hakkında: "Hedef en yukarıyı yakalamak. "En yukarı neresi?" derseniz, bunun sonu yok UEFA kupalarına katılmak istiyorum. En üstte mücadele etmek istiyorum bu şehir bunları hakkediyor. Kocaelispor'un ligde olmayışı büyük bir eksikti, camianın içine girince daha iyi anladım. Her şeyden önemlisi istikrarlı bir şekilde ligin önemli ve güçlü takımlarından biri olmalıyız. Hedefsiz, hayalsiz yaşanmıyor. İnsanların beklentisini doğru anda doğru zamanda doğru bir şekilde yakalamak en büyük hedefim o şu anda." ifadelerini kullandı.

        "İYİ TEKLİFLER VARKEN BURAYA GELDİ"

        Petkovic transferi üzerine: "Petkovic çok önceden tanıdığım bir oyuncu, takip ettiğim, karşılıklı oynadığım. Yeteneklerini fazlasıyla bildiğim bir oyuncu, iyi de bir oyuncu. Bundan birkaç yıl öncesine kadar büyük takımlar onu istiyordu. Halihazırda yine İspanya'dan Arabistan'dan iyi teklifler varken buraya gelmesi bizi tercih etmesi önemli bir şey ona teşekkür ediyorum. Çok önemli bir rol üstlenecek. O'na güveniyoruz inşallah o da bize oyunuyla, golleriyle bize katkı sağlar." açıklamasında bulundu.

        "ANTRENÖRLÜKTE ALTINCI SENEMDEYİM..."

        Antrenörlük tecrübesi hakkında konuşan İnan: "14 yaşımda ailemden ayrıldığım zaman bu hayata adım atmıştım. Bugüne kadar hep yarışmacı oldum, hep mücadele ettim, hep savaştım. Bunu hep kurallarıyla yaptım, yine bu şekilde yapacağım. Çok önemli bir camiada olduğumun farkındayım. Futbolculuk dönemi artık geride kaldı antrenörlükte altıncı senemdeyim. Artık kendimi tecrübeli diye lanse edilecek hocalar arasında yavaş yavaş görmeye başladım doğruyu söylemek gerekirse." dedi.

        "KOCAELİSPOR'A GELMEMDEKİ EN BÜYÜK NEDEN..."

        Kocaelispor tercihi ile ilgili açıklamalarda bulunan İnan: "Kocaelispor'a gelmemdeki en büyük neden taraftarlardı. O atmosferi yaşamak, onlarla mücadele etmek. İyisiyle, kötüsüyle bunlarla baş edebilmek. Onları takımlarının ne olursa olsun her şartta desteklemelerini sağlamak en büyük hedefimdi. Takımımızı benimle beraber yukarı çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır şüphem yok." sözlerini dile getirdi.

        "MÜCADELE EDEN, KOŞAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUM"

        Ortaya çıkarmak istediği takım üzerine konuşan İnan: "Mücadele eden, koşan, önde oynamaya çalışan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda 35 bin taraftarımızla beraber olacağız. Oyuncularımıza o atmosferi hissettirmek istiyorum. Bunların dışında güçlü bir takım yaratmaya çalışıyoruz ama bundan da önemlisi sahada her şeyini veren bir takım kurmak istiyoruz. Taraftarlar bu takım elinden geleni cümlesini kursun istiyorum." ifadelerini kullandı.

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