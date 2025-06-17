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        Haberler Objektife Takılanlar Selçuk İnan ile eşi tatil sezonunu, Türkbükü'nde açtı- Magazin haberleri

        Selçuk İnan ile eşi tatil sezonunu, Türkbükü'nde açtı

        Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, eşi Cemre İnan ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 23:26 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:34
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        Sezonu Türkbükü'nde açtılar
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        Habertürk’ Onur Aydın’ın haberine göre; Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Selçuk İnan, eşi Cemre İnan ile birlikte tatil sezonunu, Bodrum Türkbükü’nde açtı.

        Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, zaman zaman sahilde uzun uzun sobet etti.

        İkili, daha sonra sohbetlerine şezlongda devam etti.

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        Sohbetin ardından Selçuk İnan ile Cemre İnan, serinlemek için denize girerek keyifli anlar geçirdi.

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        #selçuk inan
        #Cemre inan

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