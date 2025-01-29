Selcan Asyalı: Bana şans dileyin

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Selcan Asyalı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

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"Bugün önemli bir gün bizim için" diyen şarkıcı, "Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da... Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda... Selcan'ın ikinci ve yeni sürümü yolda" dedi.

Selcan Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için... Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum. Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim.