Yeni şarkısı için stüdyoda

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Sözü ve müziği kendisine düzenlemesi ise Febyo Taşel’e ait olan şarkısının enstrüman kayıtlarını tamamlayan Selami Şahin, yeni parçasının okumalarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

En son 2019 yılında yayınladığı "Baştan Başa Sen" adlı albümü ile yepyeni şarkılara imza atan Şahin’in yeni şarkısı şimdiden sevenleri tarafından merak konusu oldu.