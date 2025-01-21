Selami Şahin: 1000 eseri bir araya getiriyorum

Selami Şahin, eserlerini özel bir kitapta toplamaya hazırladığını açıkladı. Şahin, yaklaşık 1000 eserinin yanı sıra her parçanın ardındaki hikâyeyi kitapta okurun beğenisine sunacak.

REKLAM advertisement1

"100 ESERİ BİR ARAYA GETİRİYORUM"

"Yaklaşık 17 yıldır hayatımın büyük bir parçası olan bir proje üzerinde çalışıyorum" diyen Selami Şahin; "Müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, dillere pelesenk olmuş 300'ü aşkın hit eserimin de yer aldığı yaklaşık 1000 eseri bir araya getiriyorum. Ellerimle yazdığım bu notalar, yalnızca bir kağıt üzerindeki semboller değil, bir yaşam, bir duygu ve yılların emeği" ifadelerini kullandı.

"BU PROJE TÜRK MÜZİĞİNE GÖNÜL VERENLERE KALICI BİR HATIRA"

Selami Şahin, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmayı amaçladığını ifade ederek; "Her biri farklı bir hikâye, farklı bir yolculuk. Bu projeyi, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmak adına tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü müzik, insan ruhunun en saf aynasıdır" diye konuştu.