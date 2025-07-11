Selahattin Demirtaş: Hayırlı, uğurlu olsun
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili HDP'nin eski genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açıklama yaptı
Giriş: 11.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:05
Selahattin Demirtaş "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." dedi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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