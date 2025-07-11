Selahattin Demirtaş: Hayırlı, uğurlu olsun

Selahattin Demirtaş "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." dedi.

"Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık.



Kaybeden olmadı, olmayacak.



Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle... pic.twitter.com/oQFTDjkWne — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 11, 2025

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