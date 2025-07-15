Sel sularının içinde haberi aktardı!

Sosyal medyada şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. Olayda bir muhabirin sel bölgesinde yaşananları sel sularına girerek aktardığı iddia edildi.

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Görüntüler, "Gazetecilik haberciliğine yeni bir boyut kazandıran bu muhabire hangi ödülü önerirsiniz?" şeklinde paylaşıldı. Viral olan görüntülerin Pakistan'daki sel felaketi sırasında mı çekildiği yoksa yapay zeka ürünü mü olduğu konusu da tartışma yarattı.