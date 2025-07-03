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        Haberler Magazin Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı

        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:33
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        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Taşpınar için Altınoluk Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

        İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından oyuncunun naaşı, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

        Cenazeye Taşpınar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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        #şekip taşpınar

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