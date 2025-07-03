Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı
'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı 'Kibritçi Cevat' karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti.
Taşpınar için Altınoluk Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından oyuncunun naaşı, Altınoluk Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazeye Taşpınar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.