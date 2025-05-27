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        Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli, Nelere Dikkat Etmeli?

        Diyabet ya da halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı, kandaki glikoz seviyesinin normalin üzerine çıkmasıyla karakterize kronik bir metabolizma hastalığıdır Diyabetin tedavisinde ilaç kullanımı kadar beslenme düzeni de hayati öneme sahiptir Doğru bir beslenme planı sayesinde kan şekeri dengede tutulabilir komplikasyonların gelişmesi önlenebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir Şeker hastalarının beslenmesi kişiye özel planlanmalı ancak bazı temel ilkeler tüm hastalar için geçerlidir Peki Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli, Nelere Dikkat Etmeli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:55
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        Şeker Hastaları Nasıl Beslenmeli?
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        Şeker Hastalarının Beslenme İlkeleri

        Karbonhidrat Dengesi Sağlanmalı Karbonhidratlar kan şekerini en çok etkileyen besin grubudur Bu nedenle diyabet hastaları için karbonhidratların miktarı ve türü büyük önem taşır Basit şekerler yerine kompleks karbonhidratlar tercih edilmeli

        Tam tahıllar yulaf esmer pirinç

        Kurubaklagiller mercimek nohut

        Sebzeler ve posalı meyveler elma armut

        Bu besinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur

        Protein Tüketimi Dengeli Olmalı Protein vücut hücrelerinin onarımı ve bağışıklık sistemi için gereklidir Diyabetli bireyler hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinleri dengeli şekilde tüketmelidir

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        Yağsız et tavuk balık yumurta

        Süt ve süt ürünleri az yağlı tercih edilmeli

        Mercimek fasulye nohut gibi bitkisel protein kaynakları

        Protein alımı kan şekerini doğrudan yükseltmez ancak tokluk süresini uzatır

        Lifli Gıdalar Öncelikli Tercih Edilmeli Lifli besinler sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini önler Ayrıca bağırsak sağlığını destekler ve kolesterol seviyesini düzenler

        Tam tahıllı ürünler

        Sebze ve meyveler

        Kurubaklagiller

        Keten tohumu chia tohumu

        Yağ Tüketimi Kontrol Altında Olmalı Diyabet kalp damar hastalıkları riskini artırdığı için doymuş yağ ve trans yağ tüketimi kısıtlanmalıdır

        Tereyağı margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı fındık yağı gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir

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        Kızartmalardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır

        Omega3 yağ asitleri içeren balık haftada en az 2 kez tüketilmelidir

        Şekerli Gıdalardan Kaçınılmalı Diyabetli bireylerin en çok dikkat etmesi gereken konu basit şekerlerdir

        Şekerli tatlılar pastalar şekerli içecekler ve hazır gıdalardan uzak durulmalı

        Gerekirse doğal tatlandırıcılar stevia veya eritritol tercih edilmelidir

        Etiket okuyarak gizli şeker içeren ürünlerden kaçınılmalıdır

        Tuz Tüketimi Sınırlanmalı Yüksek tansiyon diyabet hastalarında sık görülen bir durumdur Bu nedenle günlük tuz tüketimi en fazla 5 gram ile sınırlandırılmalı

        Salamura ve konserve ürünlerden uzak durulmalı

        Tuz yerine baharat ve limon gibi doğal lezzet artırıcılar kullanılmalıdır

        Porsiyon Kontrolü Yapılmalı Gereğinden fazla yemek yemek ani kan şekeri yükselmelerine neden olabilir Bu yüzden her öğünde porsiyon kontrolü yapılmalı

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        Sık sık ve az az beslenilmeli

        Ana öğünlere ek olarak 2-3 ara öğün ile kan şekeri dengede tutulmalıdır

        Su Tüketimi İhmal Edilmemeli Yeterli su içmek hem metabolizma hem de böbrek sağlığı açısından önemlidir Şeker hastalarının günlük su tüketimini ortalama 2-25 litre seviyesinde tutması önerilir

        Diyabetli Bireyler İçin Uygun Beslenme Örnekleri

        Kahvaltı Yulaf ezmesi üzerine yoğurt ve taze meyve haşlanmış yumurta ve tam tahıllı ekmek

        Öğle Izgara tavuk yanına bol salata ve az bulgur pilavı

        Ara Öğün Çiğ badem ve 1 adet elma

        Akşam Izgara balık sebze yemeği ve yoğurt

        Gece Ara Öğün Az yağlı süt ve tam buğday kraker

        Dikkat Edilmesi Gereken Ek Noktalar

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        Düzenli olarak kan şekeri takibi yapılmalı

        Alkol tüketimi sınırlandırılmalı veya tamamen bırakılmalı

        Egzersiz ile beslenme desteklenmeli en az haftada 150 dakika orta tempolu yürüyüş önerilir

        Diyetisyen ve doktor kontrolünde bireysel ihtiyaçlara uygun beslenme planı oluşturulmalı

        Diyabet hastalarının yaşam kalitesini korumaları ve hastalığın ilerlemesini önlemeleri büyük ölçüde sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmalarına bağlıdır Karbonhidrat dengesi sağlanmalı protein ve lif içeriği yüksek gıdalar tercih edilmeli şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır Her bireyin ihtiyaçları farklı olduğundan profesyonel destekle kişiselleştirilmiş bir beslenme planı uygulanması en doğru yaklaşım olacaktır

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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