Şehmus Hazer Anadolu Efes'te!
Anadolu Efes, son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen milli basketbolcu Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.
Giriş: 19.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:49
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.
Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.
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