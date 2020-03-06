Şehir Tiyatroları 38 oyunla seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, mart ayında 1’i yeni, 2’si konuk, 38 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Mart ayında sahnelenecek oyunlar:



Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Yangınlar, Geç Kalanlar, Matruşka, Bizim Aile, Vahşi Batı, Tatlı Kaçık, Ben Çağırmadım, Ay Carmela!, Çın Sabahta, Kahvede Şenlik Var, Ay Işığında Şamata, Amanvermez Avni, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Nora (Bir Bebek Evi),Hastalık Hastası, İki Efendinin Uşağı, Uzlaşma, Komik-i Şehir Naşit Bey, Tuhaf Bir Miras Hikayesi, Can Yeleği, 12. Gece, Şahane Züğürtler, On İki Öfkeli Adam ve çocuk oyunları Perikız, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Pollyanna, Benim Güzel Pabuçlarım, Bisküvi Adam, Yaşasın Barış, Harikalar Mutfağı, Rüya, Bir Kümes Hikâyesi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Elma Kurdu Kırtık, Palyaço Prens, Yaşayan Sayfalar, Karagöz Çiftlik Bekçisi.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

MART AYINDA SAHNELENECEK OYUNLAR VE KONULARI

SEN İSTANBUL’DAN DAHA GÜZELSİN (Yeni Oyun)

Bir ailenin üç kuşak kadınının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri ve iç seslerinden oluşan bir dertlenmeyi, kendilerine bir adım mesafeden anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

YANGINLAR(Konuk Oyun)

1975-90 arasında yaşanan Lübnan iç savaşında geçen bu hikaye; tragedya, mitoloji ve 20. yy'ın ikinci yarısında yaşanan, en önemli politik ve sıcak mücadelelerin coğrafyası olan Orta Doğu’nun yakın tarihini iç içe geçirerek anlatır. Wajdi Mouawad’ın yazdığı Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Gökhan Kum, Melisa İclâl Yamanarda, Mesut Özsoy, Oğulcan Arman Uslu, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu, Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

GEÇ KALANLAR

Zamanın geri alınamayışı ile belki ilk kez o gece bu kadar acı biçimde yüzleşen bir çiftin hikâyesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan oyun, izleyiciyi geç kalmış bir yüzleşmeyle karşı karşıya getiriyor. Pervin Ünalp’ın yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

BİZİM AİLE

Çocuklarına hem babalık hem annelik yapan Yaşar Usta, dört çocuğuyla dul kalmış bir adamdır. Melek Hanım ise üç çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan dul bir kadındır. Yaşar Usta ve Melek Hanım, evlenmelerine karşı çıkan çocuklarına rağmen evlenirler. Yaşar Usta’nın işten çıkarılması onları ekonomik açıdan zor durumlara düşürür. Sürekli didişen çocuklara, hayatın olmadık sürprizlerine ve sıkıntılarına rağmen ailelerini bir arada tutmayı başarır ve mutlu olurlar. Sadık Şendil’in yazdığı Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Alp Tuğhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI

Amerikan toplumunun vitrininde sunulan “kutsal aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı öyküde, babaları çöle savrulmuş iki oğulun çatışmasının ardında yaşanan parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne seriliyor. Shepard’ın penceresinden gerçek batıyla yüzleştiğimizde Amerikan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüştüğünü görüyoruz. Sam Shepard’ın yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eraslan Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar Orçin rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

TATLI KAÇIK

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler. John Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

BEN ÇAĞIRMADIM

Vasfi Rıza Zobu tarafından dilimize uyarlanan oyun, yazacağı yeni romana konu arayan Mithat’ın başından geçenleri anlatıyor. Mithat o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış bir medyum olan Madam’ı akşam yemeğine evine davet eder. Mithat’ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak eve gelen davetsiz bir misafir yüzünden işler hiç beklenmedik şekilde ilerleyecektir. O akşamdan sonra Mithat ve karısı Leyla için, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu’nun çevirip Engin Gürmen’in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“ sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır. Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu ‘damı akmayan eve’ taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir. Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Oyun, 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

KAHVEDE ŞENLİK VAR

Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadınla bir erkeği karşı karşıya getirir. Kadın ve Erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar. Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu sohbetin sonu nereye varacaktır? Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 4-7 Mart, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

AY IŞIĞINDA ŞAMATA

Oyun, Çalışkur Apartmanı sakinlerinin katıldığı bir doğum günü partisinde geçer. Farklı gelir, statü ve meslek grubundan insanlar son derece olumsuz, itici, bağnaz, kibirli ve düzenbaz kişileştirmelerle çıkar karşımıza. Ancak oyunun ikinci perdesinden önce seyirciler ayaklanmıştır. Oyunun seyri şaşırtıcı bir şekilde değişecektir. Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Gülsüm Alkan, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor. Oyun, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

AMANVERMEZ AVNİ

1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. Ebu’s Süreyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI



Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

NORA (BİR BEBEK EVİ)

Kendisini ailesine adamış olan bir kadının evliliği, kocası ağır hastalık geçirdiği dönemde aldığı borç yüzünden tehlikeye girer... Konusunu gerçek yaşamdan alan bu başyapıtta, gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağı anlatılıyor. Kapitalist sistem içinde maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımı ve yok olan değerler ele alınırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapılıyor. Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu, Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor. Oyun, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte’nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino’nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Murat Bavli, Murat Coşkuner, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 12-14 Mart 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönettiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 8 Mart 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 11-14 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Rıdvan Çelebi, Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

TUHAF BİR MİRAS HİKÂYESİ (KONUK OYUN)

Yok olmak üzere olan ve kendilerine miras kalmış bir tiyatro nedeniyle tekrar bir araya gelen beş kadın o güne dek sadece seyirci koltuklarında oturdukları salon onlara miras kalırsa ne yaparlar? Henüz AVM ya da otoparka dönüşmemiş olan tiyatroyu kaderine mi terk etmeli yoksa ışıkları yeniden açılana kadar çabalamalı mı? Çabalamaya karar verseler de imkansızlıkları aşacak güce ve yan yana durma cesaretine sahipler mi? Bu süreçte tiyatronun koridorlarında gezinen beş kadın yan yana durmanın yolunu ararken mekanın hafızası ile de yüzleşmeye başlarlar. Onlar mekanla ilişki kurmaya başladıkça, tiyatro geçmişi ve gizli kalmış köşeleriyle onlara cevap verir. Kimi zaman anlam veremedikleri seslere, bazen tiyatroda buldukları bir kitabın sayfalarına, kimi zamansa bir müzikalin nakaratına dönüşürler. Tüm zorlukların içinde hayata mizahla bakmaktan vazgeçmeyen beş kadının güçlerini keşfetme yolculuklarına odaklanan oyun komedi türünün özelliklerinden yararlanıyor. Peter Quilter’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği oyunda Munis Düşenkalkar, Defne Şener Günay, Didem Germen, Elif Ürse, İlkin Tüfekçi, Uğur Çerkezoğlu, Orhan Yıldız rol alıyor. Oyun, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

CAN YELEĞİ

Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüşüyoruz? Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 18-21 Mart 2020 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

12. GECE

Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria dükü Orsino'nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına girer. Orsino adına güzel Olivia'ya kur yapmakla görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri çevirmektedir, ta ki simdi erkek kılığındaki Viola'ya asık olana dek. Bu sırada, Olivia'nın dayısı Tobi, tutucu hizmetkâr Malvolio'ya şamatalı bir oyun oynayarak, bu cümbüşlü kimlik yanılması ve karşılıksız aşk hikâyesini iyice kızıştırır. William Shakespeare’in yazdığı, Zeynep Avcı’nın dilimize kazandırdığı oyunu Serdar Biliş yönetiyor. Oyunda, Bennu Yıldırımlar, Berk Samur, Doğan Şirin, Erkan Sever, Ersin Umulu, Eylül Soğukçay, Haluk Levent Öktem, İsmet Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Özge Özder, Pınar Aygün, Seda Fettahoğlu, Senan Kara Tutumluer, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Besim Demirkıran, Can Başak, Caner Bilginer, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM

Cinayet sebebiyle tutuklanan genç bir çocuğun davasında görevlendirilen jüri üyelerinin eldeki delilleri değerlendirmesi sonucunda, şüphelinin suçlu olduğu genel kabul görür. İçlerinden bir jüri üyesi bu karara karşı çıkar. Oybirliği sağlanmadan odadan çıkmalarına izin verilmeyen jüri üyeleri arasında yaşanan gerilim içinde “makul şüphe” ve “ön yargı“ kavramları tartışılır. Toplumun farklı sınıflarından gelen 12 jüri üyesinin kendi bilgisi, tecrübesi ve eğitimi çerçevesinde suçlu ya da suçsuz kararı verecek olması eleştirilirken, jüri sistemi içinde “adalet” kavramı sorgulanmaktadır. Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel rol alıyor. Oyun, 26-28 Mart 2020 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

PERİKIZ (7-77 Yaş)

Peri Kız, genç bir iyilik perisidir. Her perinin ergenlik döneminde güvenilirlik ve kıdem kazanmak için girdiği sınavın son aşamasındadır. Küçük insanına görünme hakkını kazanan Peri Kız, bu sınavı geçerse gerçek bir iyilik perisi olacaktır. Ancak karanlıkta kaybolmamak için en doğru zamanı beklemesi gerekmektedir ve genç peri için bu sınav hiç de kolay değildir. Peri Kız, Kara Peri’nin büyülü kara oyunuyla bir yandan gerçek kimliğini korumaya çalışırken, bir yandan da iyilik ile kötülük arasında bir çatışmanın tam ortasında kalır. Ancak, özündeki iyilik, özgür iradesi, kendine olan inancı ve Can'ın da yardımları sayesinde kötülükle cesaretle savaşacak ve kara büyünün etkisinden kurtulacaktır. Sevtap Çapan’ın yazıp yönettiği oyunda Aslı Yiğit, Cihat Faruk Sevindik, Ebru Üstüntaş, Elif Verit, Emel Bertan, Güzin Alkan, Özge Kırdı, Pınar Pamuk, Seda Yılmaz, Sinem Yoldaş, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Tuğçe Açıkgöz, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 8, 15, 22 Mart 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ÜZGÜN AĞAÇLAR ÜLKESİ (5+ YAŞ)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Burhan Yeşilyurt, Can Tarakçı, Mehmet Soner Dinç, Melisa Demirhan, Ali Murat Altunmeşe, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali’nin rol aldığı oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile ”mutluluk”un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Yılmaz Aydın, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda; Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BİSKÜVİ ADAM(5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Müslüm Tamer, Damla Cangül Yiğit, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Osman Kaba ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

YAŞASIN BARIŞ (5+ YAŞ)

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Selen Nur Sarıyar, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde, 29 Mart 2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Sema Çeker ve Gözde İpek Köse’nin rol aldığı oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKÂYESİ(5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Direnç Dedeoğlu, İbrahim Ulutaş, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Neşe Ceren Aktay ve Mana Alkoy rol alıyor. Oyun, 8, 15 Mart 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 5, 6, 12, 13 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde, 19, 20, 26, 27 Mart 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 5, 6, 12, 13 Mart 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.

PALYAÇO PRENS (+3 YAŞ)

Palyaço Prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

YAŞAYAN SAYFALAR (6+YAŞ)

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve artık bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı özlediği günlere kavuşturabilecek midir? Şirin İnci’nin yazdığı Göksel Arslan’ın yönettiği oyunda A.Gurur Kuyucak, Alp Tuğhan Taş, Emre Şen, Erol Ayvaz, Eylül Soğukçay, Gizem Akkuş, Gül Yıldırım, Pınar Demiral, Onur Demircan, Sarin Karadaş rol alıyor. Oyun, 22, 29 Mart 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 19, 20, 26, 27 Mart 2020 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

İyi seyirler…