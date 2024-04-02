Sıcak ve davetkar olan, insanları bir araya getiren ve ruhu zenginleştiren bu renk ayrıca makyaj için de mükemmel. Bu nedenle şeftali tonlarının renkli kozmetik ürünlerinde hızla popülerlik kazandığını görüyoruz… Peki şeftali tonları makyaj rutinine nasıl eklenebilir? Cilt tonuna uygun olarak turuncunun hangi tonunu seçmeliyiz?

(BAFTA Ödülleri'nde Emma Stone)