Şeftali tonlarda makyaj için ipuçları...
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü'ne göre yılın rengi 'Peach Fuzz', yani Şeftali Tüyü olmuştu. Peki moda, sanat, dekorasyon gibi pek çok alanı etkileyen yılın rengi, makyajlara nasıl yansıyor? İşte şeftali tonlarda makyaj için ipuçları...
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Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2024'ün rengini 'Peach Fuzz' yani 'Şeftali Tüyü' olarak belirlemişti... Peki bilin bakalım 2024 için makyaj dünyasında öne çıkan renk ne oldu? Tabii ki Pantone'un yılın rengi olarak seçtiği 'Peach Fuzz'dan başkası değil!
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Şeftali tüyü rengi, içinde yaşadığımız döneme uygun bir renk ve zorlu zamanların ortasında hissedilen temel insani ihtiyaç ve arzuların bir yansıması.
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Sıcak ve davetkar olan, insanları bir araya getiren ve ruhu zenginleştiren bu renk ayrıca makyaj için de mükemmel. Bu nedenle şeftali tonlarının renkli kozmetik ürünlerinde hızla popülerlik kazandığını görüyoruz… Peki şeftali tonları makyaj rutinine nasıl eklenebilir? Cilt tonuna uygun olarak turuncunun hangi tonunu seçmeliyiz?
(BAFTA Ödülleri'nde Emma Stone)
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Cilt tonu için doğru rengi bulmak, en güzel sonucu elde etmenin anahtarı. Ancak iyi haber şu ki şeftali tonları pek çok farklı cilt tonuyla uyumlu. Sadece kendiniz için doğru olanı bulmanız gerekiyor.
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CİLT ALT TONU NASIL BELİRLENİR?
Cilt alt tonunuzu en iyi kol bileklerinizin iç kısmındaki damarlarınızın renginden öğrenebilirsiniz. Eğer bileklerinizdeki damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil görünüyorsa sıcak alt tona sahipsiniz. Diğer yandan hem mavi hem de yeşil damarlarınız var ise de nötr cilt alt tonunuz var demektir.
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Makyaj sanatçısı Ehlie Luna’ya göre, soğuk alt tonlular yoğun görünmeyen bir renk bulmak isterken, daha sıcak alt tonlular çok fazla beyaz pigment içeren mat şeftalilerden uzak durmak isteyecektir. Soğuk alt tonlara sahipseniz, daha soğuk tonlu, pembe/şeftali tonlarını tercih edebilirsiniz.
(Kate Moss ve kızı Lila 2023 yılı MET Gala'da)
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Daha sıcak alt tonlara sahipseniz, yoğun ışıltılar uygulayabilirsiniz. Eğer beyaz tenliyseniz açık tonlardaki şeftali ve pembe arasında bir ürün bulmanızda fayda var. Esmer ya da buğday ten rengine sahipseniz daha yoğun turuncular daha büyük bir etki yaratacaktır.
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HANGİ ÜRÜNLERDE KULLANABİLİRİZ?
Şeftali tonlarında makyaj sınır tanımaz. Bu tonu dudak ürünlerinde, allıklarda ve göz farlarında bulabilirsiniz. Eğer yoğun tarzda makyajlar size göre değilse, az bir allık ve tek renk bir far kullanarak canlı ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca bu tonlar göz renginizi de ortaya çıkaracaktır!
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Şeftali rengi ruj kullanmak, bu trend rengi makyaj rutininize dahil etmenin en basit yolu! Üstelik turuncu tonlarda çok sayıda ürün bulabilirsiniz. Bu noktada da cilt renginizi ve alt tonunuzu bilmek işinize yarayacaktır. Turuncu allıklar, özellikle bahar ve yaz aylarında cildinizi aydınlık ve canlı gösterecektir. Ancak ürünün yapısına dikkat etmekte fayda var.
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KALKIK YANAKLAR İÇİN KREM ALLIK
Örneğin pudra formüller daha dolgun yanaklar elde etmek için uygunken, kalkık bir etki için ten renginize daha yakın bir tonda sıvı veya krem allık kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, daha bronz tonlardaki makyajlar için sıcak tonlarda şeffaf ve kremsi ürünler tercih edebilirsiniz.
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Şeftali tonları göz renginizi ortaya çıkarmak için de birebir. Daha günlük bir makyaj için sadece göz kapağınızın ortalarına, dışarı taşmayacak şekilde ışıltılı açık bir ton kullanabilirsiniz.
(Cate Blanchett, 2023 Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Ödülleri'nde)
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Biraz daha cesur bir görünüm için, tüm göz kapaklarınıza yüksek pigmentli bir far kullanabilir ve hatta pürüzsüz bir görünüm için üzerine bir miktar parlatıcı ekleyebilirsiniz. Renkli eyeliner’lar ve rimellerle makyaja eğlenceli dokunuşlar katabilirsiniz.
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KOYU HALKALARI KAMUFLE EDİYOR
Şeftali tonları mavi, mor ve kahverengi renkleri nötralize eder. Koyu halkaları kamufle eder, koyu alanları aydınlatır. Bu nedenle ten makyajında bu tonları kullanabileceğinizi hatırlatalım.
*Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.