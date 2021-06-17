Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki söz düellosu 'tecavüz' suçlamasına kadar dayanmıştı. Erbil hakkında şok bir iddiada bulunan Sayan, ünlü şovmenin 2005-2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

"BUNU KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALI?" DEMİŞTİ

Erbil, hakkında ortaya atılan iddialara, "Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı" sözleriyle yanıt vermişti.