Seda Bakan: Çok güzeldin Fethiye
Kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Emrah Altıntoprak ve Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı 'Gelin Takımı 2' adlı filmin çekimleri Fethiye'de tamamlandı
Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya, başrollerinde yer aldıkları 'Gelin Takımı 2' adlı filmin çekimleri için bir süredir Ege bölgesinde bulunuyordu.Nilperi Şahinkaya - Seda Bakan
Filmin çekimleri Fethiye'de tamamlandı. Seda Bakan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Seda Bakan, ekip arkadaşları; Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya ile olan fotoğraflarını yayımladı.
Set fotoğraflarını yayımlayan Seda Bakan, fotoğraflarında "Çok güzeldin Fethiye" ifadelerine yer verdi.Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve Şebnem Bozoklu