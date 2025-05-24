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        Haberler Magazin Seda Bakan: Basıklara dayanamadım - Magazin haberleri

        Seda Bakan: Basıklara dayanamadım

        Ünlü oyuncu Seda Bakan; "Basıklara dayanamadım" diyerek, kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:09
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        "Basıklara dayanamadım"
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        Seda Bakan, 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenmişti. Çift, 2019'da Leyla'yı, 2022'de de kızları Ela'yı kucaklarına almıştı.

        Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu.

        "ÇOCUĞUMU 6 YAŞINA ERKENDEN SOKUYORUM"

        Sosyal medya hesabında kızı Leyla ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Seda Bakan, altına şu notu düştü: Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay.

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        #Ali Erel

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