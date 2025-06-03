Bir zamanlar yakın dost olan, 'Esas Oğlan' dizisinde de birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan'ın arası bozulmuştu.

REKLAM advertisement1 Neden küstükleri merak konusu olan ikiliden Seda Bakan, Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminin basın toplantısındaydı. Gazeteciler, Bakan'a, Hadise ile ilgili sorular sordu.

Kaçamak yanıt veren Seda Bakan; "Çok teşekkür ederim. Bu soruya cevap vermeye hiç gerek yok. Bu konuyu çok konuştuk çünkü. Şu an başka şeylerimiz var. Gönül kırgınlığı falan yok. Ben şu an bu filmin işleriyle ilgileniyorum. Kendi hayatımla ilgileniyorum" dedi. Seda Bakan'dan suç duyurusu Haberi Görüntüle