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        Haberler Magazin Seda Bakan'a, Hadise sorusu: Gerek yok - Magazin haberleri

        Seda Bakan'a, Hadise sorusu

        'Adile' filminde Müjde Ar'ı canlandıran Seda Bakan, filmin basın toplantısında Hadise ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:03
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        "Bu soruya cevap vermeye gerek yok"
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        Bir zamanlar yakın dost olan, 'Esas Oğlan' dizisinde de birlikte rol alan Hadise ile Seda Bakan'ın arası bozulmuştu.

        Neden küstükleri merak konusu olan ikiliden Seda Bakan, Adile Naşit'in hayatının anlatıldığı 'Adile' filminin basın toplantısındaydı. Gazeteciler, Bakan'a, Hadise ile ilgili sorular sordu.

        Kaçamak yanıt veren Seda Bakan; "Çok teşekkür ederim. Bu soruya cevap vermeye hiç gerek yok. Bu konuyu çok konuştuk çünkü. Şu an başka şeylerimiz var. Gönül kırgınlığı falan yok. Ben şu an bu filmin işleriyle ilgileniyorum. Kendi hayatımla ilgileniyorum" dedi.

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        #hadise
        #Seda Bakan

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