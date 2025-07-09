SED ödemeleri artırıldı! 2025 Temmuz zammı ile SED ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL?
SED ödemeleri 2025 Temmuz zammı ile artış yaşadı. Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri de artırıldı. Bu gelişme sonrası gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı tutarına çevrildi. Peki, Temmuz zammı ile SED ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? Temmuz ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte 2025 Temmuz SED ödemesi zammı hakkında detaylar.
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6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur zammı yüzde 15,57 olarak hesaplandı. Memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile birlikte birçok sosyal yardım ve ödeme kalemi de değişti. Bu kapsamda SED ödemeleri 2025 Temmuz ayı itibarıyla değişen yardımlardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı tutarı hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Temmuz zammı ile SED ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlı yardım ne zaman yatacak? İşte detaylar.
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2025 TEMMUZ ZAMMI İLE SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildi.
SED yardımı tutarı, ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi.
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BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaştı.
Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:
“SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi.
Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
Yapılan yeni düzenleme sonrasında ağustos ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”
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2025 TEMMUZ SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Haziran ayında SED ödemeleri, 16 Haziran tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
Buna göre, Temmuz SED ödemelerinin ayın 20'sine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
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KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
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