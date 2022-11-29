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SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak? Aralık ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne kadar ve nasıl alınır?

SED ödemeleri ne zaman ve ne kadar yatacak?

SED ödemeleri ile ilgili araştırmalar yeniden hız kazandı. Kasım ayının bitimine kısa bir süre kala vatandaşlar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte, Aralık ayı SED ödemelerine dair son durum...

Giriş: 29.11.2022 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • SED ödemeleri bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; Kasım ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman ve hangi gün yatacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, ayrıntılar...

  • SED YARDIMI YATTI MI?

    2022 Kasım ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi. Resmi açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

  • KASIM AYI SED YARDIMI NE KADAR?

    SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

  • GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    -Dilekçe

    -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

    -İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

  • SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

    Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

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