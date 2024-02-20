Seçmen kağıdı kaydı sorgulama: Hangi sandıkta oy kullanacağım, nerede oy vereceğim?
Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. 2024 Belediye Seçimlerinde yurt içinde oy kullanacak vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacağını araştırıyor. YSK, Kişilerin oy kullanacakları sandık numarası ve sıra numarasının yer aldığı seçmen kağıdı kaydının dağıtılacağı tarihi açıkladı. İşte, YSK e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler...
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Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalmasıyla seçmen kağıtları araştırması sıklaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan edecek. Peki, seçmen kağıdı ne zaman dağıtılacak? İşte, 2024 yerel seçimlerde vatandaşımızın hangi sandıkta oy kullanacağına dair bilinmesi gerekenler...
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SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?
YSK yerel seçim takvimine göre, 29 Şubat 2024 tarihinde seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
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SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.
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TELEFONDAN SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.